Стало відомо, чому Коваленко пропустив матч проти Зорі

Віктор Коваленко

Півзахисник донецького Шахтаря не зіграв у 25 турі УПЛ проти Зорі (0:3) через травму.

Про це повідомляє Команда №1.

22-річний півзахисник отримав невелике ушкодження коліна в таборі молодіжної збірної України.

Нагадаємо, що Шахтар хоче продовжити контракт із гравцем, який зіграв цьогоріч два матчі.