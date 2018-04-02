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343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 20:18
Стало відомо, чому Коваленко пропустив матч проти Зорі
|Віктор Коваленко
Півзахисник донецького Шахтаря не зіграв у 25 турі УПЛ проти Зорі (0:3) через травму.
Про це повідомляє Команда №1.
22-річний півзахисник отримав невелике ушкодження коліна в таборі молодіжної збірної України.
Нагадаємо, що Шахтар хоче продовжити контракт із гравцем, який зіграв цьогоріч два матчі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій