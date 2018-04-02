Шевченко проконсультував головного тренера збірної Росії

Станіслав Черчесов

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав інформацію про Саудівську Аравію тренерському штабу збірної Росії.

Про це розповів наставник росіян Станіслав Черчесов.

"Ми готуємося до Саудівської Аравії. Мої друзі дивилися матчі цієї команди. Півгодини тому я спілкувався з Андрієм Шевченком, який тільки що з ними грав. Він поділився своєю думкою, багато цікавого сказав", - розповів Черчесов в ефірі МатчТВ.

Нагадаємо, що збірна України зіграла внічию з Саудівською Аравією в товариському матчі.