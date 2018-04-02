Павлов: Уже не вперше Хацкевич проявляє тренерську гнучкість

Микола Павлов

Головний тренер київського Динамо зробив вдалу заміну в матчі 25 туру УПЛ Маріуполь - Динамо (2:3).

Про це розповів Президент всеукраїнського об’єднання футбольних тренерів Микола Павлов.

"Ціна матчу була дуже високою – хлопці перехвилювалися. У складі киян було багато молодих гравців, які ще не мають достатнього досвіду. У другому таймі все змінилося, бо потрібно було обов'язково вигравати. Спрацювала вдала заміна тренера. Уже не вперше Хацкевич проявляє таку тренерську гнучкість, випускаючи молодого гравця на заміну, довіряє йому і він цю довіру виправдовує", - підкреслив фахівець.

"Зачіска у Шапаренка вже стала набагато коротшою. По-моєму, це була його перша гра на стадіоні ім. Бойка. За дії в цьому матчі Миколу можна тільки похвалити. Тим більше, Коля повернувся додому, в Маріуполь. Мабуть, зустрівся з однокласниками, друзями, це його окрилило, хотів себе показати і я за нього дуже радий", - цитує Павлова 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Шапаренко забив неймовірний гол Маріуполю зльоту. ВІДЕО.