Сотні тисяч євро, доларів і 12 годинників: Павелко оприлюднив свої статки
|Андрій Павелко
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заповнив декларацію за 2017 рік.
За 2017 рік президент ФФУ Андрій Павелко задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки (у 2016 році було 650 тисяч, 360 тисяч і 1,27 млн відповідно).
Також Павелко тримає 58 308 грн, 454 євро в Ощадбанку і 221 долар в банку ПУМБ (в 2016 - 58 418, 458 і 220 відповідно).
Заробітна плата Павелка за 2017 рік склала 256 453 грн (в 2016 - 160 тисяч). Крім того, він отримав два подарунки на суму 5 922 грн і 2 659 грн.
Ще президент ФФУ задекларував 12 наручних механічних годинників, серед яких є Rolex і Breguet, і запонки.
Як і минулоріч, Павелко не задекларував ні власного житла, ні автомобіля. Він більше не орендує готельний номер площею 34,4 кв м у державного підприємства Готельний комплекс Національний, але продовжує орендувати автомобіль Lexus LS 600 HL, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Павелко висунутий ФФУ кандидатом від України у члени Виконкому УЄФА.
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