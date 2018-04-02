Сотні тисяч євро, доларів і 12 годинників: Павелко оприлюднив свої статки

Андрій Павелко

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заповнив декларацію за 2017 рік.

За 2017 рік президент ФФУ Андрій Павелко задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки (у 2016 році було 650 тисяч, 360 тисяч і 1,27 млн ​​відповідно).

Також Павелко тримає 58 308 грн, 454 євро в Ощадбанку і 221 долар в банку ПУМБ (в 2016 - 58 418, 458 і 220 відповідно).

Заробітна плата Павелка за 2017 рік склала 256 453 грн (в 2016 - 160 тисяч). Крім того, він отримав два подарунки на суму 5 922 грн і 2 659 грн.

Ще президент ФФУ задекларував 12 наручних механічних годинників, серед яких є Rolex і Breguet, і запонки.

Як і минулоріч, Павелко не задекларував ні власного житла, ні автомобіля. Він більше не орендує готельний номер площею 34,4 кв м у державного підприємства Готельний комплекс Національний, але продовжує орендувати автомобіль Lexus LS 600 HL, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Павелко висунутий ФФУ кандидатом від України у члени Виконкому УЄФА.