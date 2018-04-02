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120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 23:19
Прес-служба Бундесліги потролила Коноплянку
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка став жертвою насміхань з боку твіттер-аккаунта Бундесліги.
Прес-служба Бундесліги у своєму твіттері відмітила 6-ти матчеву безпрограшну серію гельзенкірхенців: "Доброго ранку! У Шальке - шість перемог поспіль. У 29-му турі серія може продовжитися. Чи не так, @ kono10official?".
Таким чином вони натякнули на те, що всі позитивні результати Шальке здобув тоді, коли українець майже не грав. За всі ці матчі півзахисник зіграв неповний тайм, вийшовши на заміну лише в двох іграх, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Коноплянка отримав погану пресу за гру проти Майнца.
Guten Morgen! 6 Siege in Folge für @s04. Der 29. Spieltag kann kommen, oder, @kono10official? pic.twitter.com/QKd5zNAmiD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 2 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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