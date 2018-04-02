Прес-служба Бундесліги потролила Коноплянку

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка став жертвою насміхань з боку твіттер-аккаунта Бундесліги.

Прес-служба Бундесліги у своєму твіттері відмітила 6-ти матчеву безпрограшну серію гельзенкірхенців: "Доброго ранку! У Шальке - шість перемог поспіль. У 29-му турі серія може продовжитися. Чи не так, @ kono10official?".

Таким чином вони натякнули на те, що всі позитивні результати Шальке здобув тоді, коли українець майже не грав. За всі ці матчі півзахисник зіграв неповний тайм, вийшовши на заміну лише в двох іграх, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Коноплянка отримав погану пресу за гру проти Майнца.