Легендарний іспанський голкіпер провів 1000-ий матч у кар'єрі

Екс-воротар Реала, а нині Порту Ікер Касільяс провів 1000 матчів у професійній кар'єрі.

Голкіпер досягнув цієї позначки у матчі чемпіонату Португалії проти Белененсеша.

Ікер Касільяс зіграв перший професійний матч у вересні 1999 року за мадридський Реал. У складі вершкових він провів 16 сезонів, за які зіграв 725 матчів. Ще 167 поєдинків 36-річний кіпер зіграв за збірну Іспанії. В Порту Касільяс проводить третій сезон, а нинішній матч для нього є 108-м у воротах португальського гранда.

Нагадаємо, що феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду.

Iker Casillas adds to his legend in playing his 1000th game of his pro career!



🏆 5x La Liga

🏆 3x Champions League

🏆 1x World Cup

🏆 2x European Championships

🥅 385 clean sheets

👤 1000 career games pic.twitter.com/0rnRPGvEyA