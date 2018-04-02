Легендарний іспанський голкіпер провів 1000-ий матч у кар'єрі

Ікер Касільяс

Екс-воротар Реала, а нині Порту Ікер Касільяс провів 1000 матчів у професійній кар'єрі.

Голкіпер досягнув цієї позначки у матчі чемпіонату Португалії проти Белененсеша.

Ікер Касільяс зіграв перший професійний матч у вересні 1999 року за мадридський Реал. У складі вершкових він провів 16 сезонів, за які зіграв 725 матчів. Ще 167 поєдинків 36-річний кіпер зіграв за збірну Іспанії. В Порту Касільяс проводить третій сезон, а нинішній матч для нього є 108-м у воротах португальського гранда.

Нагадаємо, що феєричний матч із Єгиптом став ювілейним у кар'єрі Роналду.