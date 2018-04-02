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02.04.2018  23:51

Хетафе програв Бетісу в 30 турі чемпіонату Іспанії

 

У єдиному матчі дня Хетафе на останніх хвилинах матчу програв Бетісу в 30 турі Ла Ліги.

Нагадаємо, що напередодні Мессі і Суарес врятували Барселону від поразки в матчі проти Севільї.

Чемпіонат Іспанії

30 тур

2 квітня

Хетафе - Бетіс 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 89 Леон

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