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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 23:51
Хетафе програв Бетісу в 30 турі чемпіонату Іспанії
У єдиному матчі дня Хетафе на останніх хвилинах матчу програв Бетісу в 30 турі Ла Ліги.
Нагадаємо, що напередодні Мессі і Суарес врятували Барселону від поразки в матчі проти Севільї.
Чемпіонат Іспанії
30 тур
2 квітня
Хетафе - Бетіс 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 89 Леон
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій