Хетафе програв Бетісу в 30 турі чемпіонату Іспанії

У єдиному матчі дня Хетафе на останніх хвилинах матчу програв Бетісу в 30 турі Ла Ліги.

Нагадаємо, що напередодні Мессі і Суарес врятували Барселону від поразки в матчі проти Севільї.

Чемпіонат Іспанії

30 тур

2 квітня

Хетафе - Бетіс 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 89 Леон

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