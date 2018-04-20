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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 23:55
Челсі здобув важливу перемогу, перервавши переможну серію Бернлі. Пропущений матч 31-го туру чемпіонату Англії
19 квітня Челсі здолав Бернлі 2:1 у відкладеному матчі 31-го туру АПЛ.
Пенсіонери перервали 5-матчеву переможну серію бордових.
Завдяки перемозі Челсі набрав 63 очки і тепер відстає від Тоттенгема, який йде четвертим та перебуває у зоні Ліги чемпіонів, на 5 очок.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що з наступного сезону Челсі начебто очолить Маурісіо Саррі з Наполі.
Чемпіонат Англії-2017/18
Пропущений матч 31-го туру
19 квітня
Бернлі - Челсі - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20, автогол Лонг, 1:1 - 64 Барнс, 1:2 - 69 Мозес.
It's all over...— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 квітня 2018 р.
What a win! 👊 #BURCHE pic.twitter.com/b34vBmCpFZ
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