Челсі здобув важливу перемогу, перервавши переможну серію Бернлі. Пропущений матч 31-го туру чемпіонату Англії

19 квітня Челсі здолав Бернлі 2:1 у відкладеному матчі 31-го туру АПЛ.

Пенсіонери перервали 5-матчеву переможну серію бордових.

Завдяки перемозі Челсі набрав 63 очки і тепер відстає від Тоттенгема, який йде четвертим та перебуває у зоні Ліги чемпіонів, на 5 очок.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що з наступного сезону Челсі начебто очолить Маурісіо Саррі з Наполі.

Чемпіонат Англії-2017/18

Пропущений матч 31-го туру

19 квітня

Бернлі - Челсі - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20, автогол Лонг, 1:1 - 64 Барнс, 1:2 - 69 Мозес.

It's all over...



What a win! 👊 #BURCHE pic.twitter.com/b34vBmCpFZ