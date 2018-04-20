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554 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 10:33
Мілан знайшов заміну для екс-гравця Дніпра
|Маріо Манджукич
Мілан зацікавлений в послугах форварда Ювентуса Маріо Манджукича.
Як повідомляє Calciomercato.com, "россонері" розглядають хорватського форварда в якості заміни для Ніколи Калінича, який швидше за все покине Мілан влітку.
Відзначається, що наставника Мілана Дженнаро Гаттузо особливо приваблює в Манджукичу його універсальність в атаці.
У поточному сезоні 31-річний форвард провів 35 матчів за Ювентус, забивши 9 голів і віддавши 3 гольові передачі, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що китайські клуби полюють на Калінича.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій