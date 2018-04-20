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20.04.2018  10:33

Мілан знайшов заміну для екс-гравця Дніпра

Маріо Манджукич

Мілан зацікавлений в послугах форварда Ювентуса Маріо Манджукича.

Як повідомляє Calciomercato.com, "россонері" розглядають хорватського форварда в якості заміни для Ніколи Калінича, який швидше за все покине Мілан влітку.

Відзначається, що наставника Мілана Дженнаро Гаттузо особливо приваблює в Манджукичу його універсальність в атаці.

У поточному сезоні 31-річний форвард провів 35 матчів за Ювентус, забивши 9 голів і віддавши 3 гольові передачі, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що китайські клуби полюють на Калінича.





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