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20.04.2018  10:58

Екс-гравець збірної України відзначився дублем в швейцарській першості

Марко Девич

Український форвард Вадуца Марко Девіч взяв участь у великій перемозі над Раперсвіллем - 4:0.

Українець свій перший гол в матчі забив на 60-й хвилині, коли реалізував пенальті. Дубль він оформив лише через дві хвилини.

Раніше була інформація, що Девич забив у чемпіонаті Швейцарії.

Також повідомлялося, що Девич після виступів у Росії психологічно надломився.





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