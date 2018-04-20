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693 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 10:58
Екс-гравець збірної України відзначився дублем в швейцарській першості
|Марко Девич
Український форвард Вадуца Марко Девіч взяв участь у великій перемозі над Раперсвіллем - 4:0.
Українець свій перший гол в матчі забив на 60-й хвилині, коли реалізував пенальті. Дубль він оформив лише через дві хвилини.
Раніше була інформація, що Девич забив у чемпіонаті Швейцарії.
Також повідомлялося, що Девич після виступів у Росії психологічно надломився.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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