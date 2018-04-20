Екс-гравець збірної України відзначився дублем в швейцарській першості

Марко Девич

Український форвард Вадуца Марко Девіч взяв участь у великій перемозі над Раперсвіллем - 4:0.

Українець свій перший гол в матчі забив на 60-й хвилині, коли реалізував пенальті. Дубль він оформив лише через дві хвилини.

Раніше була інформація, що Девич забив у чемпіонаті Швейцарії.

Також повідомлялося, що Девич після виступів у Росії психологічно надломився.