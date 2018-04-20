В кінці сезону Арсенал залишиться без головного тренера

Арсен Венгер

Головний тренер Арсенала Арсен Венгер залишає свій пост.

Французький фахівець оголосив, що після закінчення сезону піде з лондонського клубу.

Венгер працює в Арсеналі з 1996 року. Він тричі ставав з клубом чемпіоном Англії, 7 разів завойовував Кубок, ще 7 разів - Суперкубок.

У 2006 році Арсен Венгер був включений в Зал слави англійського футболу.

Раніше повідомлялося, що Венгер спробує перехопити півзахисника Шахтаря у Моурінью.