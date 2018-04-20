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Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 12:16
В кінці сезону Арсенал залишиться без головного тренера
|Арсен Венгер
Головний тренер Арсенала Арсен Венгер залишає свій пост.
Французький фахівець оголосив, що після закінчення сезону піде з лондонського клубу.
20 квітня 2018 р.
Венгер працює в Арсеналі з 1996 року. Він тричі ставав з клубом чемпіоном Англії, 7 разів завойовував Кубок, ще 7 разів - Суперкубок.
У 2006 році Арсен Венгер був включений в Зал слави англійського футболу.
Раніше повідомлялося, що Венгер спробує перехопити півзахисника Шахтаря у Моурінью.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій