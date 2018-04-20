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277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 13:10
Манчестер Юнайтед встановив цінник на футболіста, якого має замінити Фред
|Поль Погба
Манчестер Юнайтед готовий попрощатися з французьким півзахисником Полем Погба.
Про це повідомляє The Daily Mail.
За відомостями видання, манкуніанці мають намір продати футболіста за 160 мільйонів євро. Його місце в складі МЮ може зайняти хавбек Шахтаря Фред.
Нагадаємо, що два роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за нього 105 мільйонів євро, пише Soccernews.ru.
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