Манчестер Юнайтед встановив цінник на футболіста, якого має замінити Фред

Поль Погба

Манчестер Юнайтед готовий попрощатися з французьким півзахисником Полем Погба.

Про це повідомляє The Daily Mail.

За відомостями видання, манкуніанці мають намір продати футболіста за 160 мільйонів євро. Його місце в складі МЮ може зайняти хавбек Шахтаря Фред.

Нагадаємо, що два роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за нього 105 мільйонів євро, пише Soccernews.ru.