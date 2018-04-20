Шахтар виплатив частину грошей за бразильського хавбека

Майкон

Донецький Шахтар вже заплатив частину грошей за перехід 20-річного хавбека Корінтіанса Майкона.

Трансфер хавбека, який може зіграти на позиції як опорного, так і центрального хавбека, оцінюється в 6,6 мільйона євро.

Повідомляється, що Майкон приєднається до Шахтаря після чемпіонату світу, пише Sport.ua.

Раніше була інформація, що Майкон пройшов медогляд для Шахтаря.

Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.