Очолити Динамо? Мене це не цікавить: Маркевич однозначно відповів на недавні чутки

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич не буде йти на тренерську роботу у Динамо навіть після того, як у систему клубу увійшов Євген Красніков.

Про це голова комітету збірних ФФУ розповів в інтерв'ю FootBoom.

"Ні-ні. Мене це питання не цікавить. Бажаю Краснікову успіху в Динамо, але без мене", - заявив Маркевич.

"Це моє особисте питання. Конфлікт ні до чого. Тоді я просто сказав те, що думаю. На той час це була не тільки моя думка, але й більшості вболівальників. Зараз біло-сині трішки рухаються вперед. Можливо, моя критика допомогла. Є рух вперед - значить це вже добре. Динамо має бути топ-клубом не тільки в Україні, але і в Європі", - додав Маркевич.

При цьому тренер зізнався, що все-таки мріяв колись попрацювати у Динамо.

"Думаю, що будь-який тренер про це мріє", - додав він.

Як відомо, Маркевич працював у таких командах як Кривбас, Металург З, Карпати, Металіст та Дніпро.

Нагадаємо, що Маркевич змінив свою думку щодо Динамо.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Металіста Олександр Ярославський може розпочати фінансування Динамо. Після цього повідомлення у ряді ЗМІ з'явилися чутки, що разом із Ярославським у Динамо прийде і Маркевич.