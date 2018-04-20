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20.04.2018  15:19

Динамо отримало перевагу перед матчем із Шахтарем у фіналі Кубку України

 

Динамо отримає на один день відпочинку більше перед зустріччю із Шахтарем у рамках фіналу Кубку України-2017/18.

Про це стало відомо після того, як в УПЛ опублікували календар проведення матчів 30-го туру першості.

Динамо зіграє проти Маріуполя у п'ятницю 4 травня (час початку гри - о 19:00), тоді як гірники прийматимуть Зорю у Харкові у суботу о 19:30. 

При цьому вирішальна зустріч за Кубок відбудеться 9 травня у Дніпрі.

Повістю розклад матчів 30-го туру Прем'єр-ліги виглядає наступним чином:

Динамо - Маріуполь - 4 травня, п'ятниця, 19:00. 

Верес - Ворскла - 5 травня, субота, 14:00

Чорноморець - Карпати - 5 травня, субота, 17:00

Шахтар - Зоря - 5 травня, субота, 19:30

Олімпік - Сталь - 6 травня, неділя, 14:00

Олександрія - Зірка - 6 травня, неділя, 19:30

Нагадаємо, 14 квітня у рамках 27-го туру УПЛ Динамо перемогло Шахтар на виїзді.





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