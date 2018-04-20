Динамо отримало перевагу перед матчем із Шахтарем у фіналі Кубку України
Динамо отримає на один день відпочинку більше перед зустріччю із Шахтарем у рамках фіналу Кубку України-2017/18.
Про це стало відомо після того, як в УПЛ опублікували календар проведення матчів 30-го туру першості.
Динамо зіграє проти Маріуполя у п'ятницю 4 травня (час початку гри - о 19:00), тоді як гірники прийматимуть Зорю у Харкові у суботу о 19:30.
При цьому вирішальна зустріч за Кубок відбудеться 9 травня у Дніпрі.
Повістю розклад матчів 30-го туру Прем'єр-ліги виглядає наступним чином:
Динамо - Маріуполь - 4 травня, п'ятниця, 19:00.
Верес - Ворскла - 5 травня, субота, 14:00
Чорноморець - Карпати - 5 травня, субота, 17:00
Шахтар - Зоря - 5 травня, субота, 19:30
Олімпік - Сталь - 6 травня, неділя, 14:00
Олександрія - Зірка - 6 травня, неділя, 19:30
Нагадаємо, 14 квітня у рамках 27-го туру УПЛ Динамо перемогло Шахтар на виїзді.
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