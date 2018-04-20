У Арсеналі розповіли, чи будуть запрошувати Срну на посаду головного тренера
|Даріо Срна
У Арсенал-Київ прокоментували чутки, що начебто зірка Шахтаря Даріо Срна може з нового сезону очолити команду.
Як повідомив президент клубу Івіца Пірич, подібних планів в його клубі немає.
"Зізнаюся, не збирався коментувати такі "новини", - зазначив Пірич.
"Але бачу, що ця тема продовжує мусуватися в пресі, тому з усією відповідальністю можу заявити, що чутки про те, що Срна або Дуляй можуть очолити Арсенал, не відповідають дійсності. Я сам про ці можливих "призначеннях" дізнався з преси. Не знаю, навіщо Срна і Дуляй роблять ці ігри і пов'язують свої імена з Арсеналом. Напевно, про це краще запитати у них. Очевидно, ноги у цієї "новини" виросли через те, що ми з півзахисником Шахтаря є земляками", - цитує хорвата zbirna.com.
Раніше повідомлялося, що Срна може продовжити кар'єру у Туреччині.
Нагадаємо, Арсенал-Київ лідирує у чемпіонаті Першої ліги і є головним претендентом на вихід в УПЛ.
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