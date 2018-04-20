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20.04.2018  16:16

У Арсеналі розповіли, чи будуть запрошувати Срну на посаду головного тренера

 Даріо Срна

У Арсенал-Київ прокоментували чутки, що начебто зірка Шахтаря Даріо Срна може з нового сезону очолити команду

Як повідомив президент клубу Івіца Пірич, подібних планів в його клубі немає.

"Зізнаюся, не збирався коментувати такі "новини", - зазначив Пірич.

"Але бачу, що ця тема продовжує мусуватися в пресі, тому з усією відповідальністю можу заявити, що чутки про те, що Срна або Дуляй можуть очолити Арсенал, не відповідають дійсності. Я сам про ці можливих "призначеннях" дізнався з преси. Не знаю, навіщо Срна і Дуляй роблять ці ігри і пов'язують свої імена з Арсеналом. Напевно, про це краще запитати у них. Очевидно, ноги у цієї "новини" виросли через те, що ми з півзахисником Шахтаря є земляками", - цитує хорвата zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що Срна може продовжити кар'єру у Туреччині.

Нагадаємо, Арсенал-Київ лідирує у чемпіонаті Першої ліги і є головним претендентом на вихід в УПЛ.

Раніше Пірич розповів про амбіційні плани Арсенала.





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