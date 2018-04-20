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292 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 16:31
Гравці збірної України не зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві - Ротань
Гравці збірної України будуть дивитися фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня у Києві, по телевізору.
Про це розповів один із старожилів команди Руслан Ротань.
"Звичайно, потрапити на таку гру було б круто. Але я впевнений, що це ніяк не стикується з підготовкою збірної до важливих контрольних матчів, тому зберемося всі разом і подивимося по телевізору. Футбол буде хороший, а у такій компанії - тим більше", - цитує Ротаня zbirna.com.
Нагадаємо, що збірна України збереться у Харкові 23 травня, а згодом проведе два спаринги.
Раніше букмекери назвали фаворитів Ліги чемпіонів після проведення жеребкування 1/2 фіналу.
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