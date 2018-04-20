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20.04.2018  16:31

Гравці збірної України не зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві - Ротань

 

Гравці збірної України будуть дивитися фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня у Києві, по телевізору.

Про це розповів один із старожилів команди Руслан Ротань. 

"Звичайно, потрапити на таку гру було б круто. Але я впевнений, що це ніяк не стикується з підготовкою збірної до важливих контрольних матчів, тому зберемося всі разом і подивимося по телевізору. Футбол буде хороший, а у такій компанії - тим більше", - цитує Ротаня zbirna.com.

Нагадаємо, що збірна України збереться у Харкові 23 травня, а згодом проведе два спаринги. 

Раніше букмекери назвали фаворитів Ліги чемпіонів після проведення жеребкування 1/2 фіналу.





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