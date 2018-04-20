Селезньов про вихід у фінал Кубку Туреччини: Поки що ми нічого не досягли

Євген Селезньов (ліворуч) виявився справжнім спецом по Галатасараю

Найбільше досягнення для будь-якої команди - не вихід у фінал змагання, а перемога у ньому.

Таку заяву зробив нападник турецького Акхісара Євген Селезньов, коментуючи недавню перемогу над Галатасараєм у півфіналі Кубку (2:0).

"Ми знали, що перемогти Галатасарай на його полі буде складно. Ні, не неможливо. Неможливо - це обіграти Барселону на Камп Ноу. А якщо серйозно, успіх дістався нам у важкій боротьбі. Радий, що мої голи стали вирішальними. Але ми ще нічого не добилися. Історія буде пам'ятати тільки переможця фінального матчу", - цитує українського нападника zbirna.com.

Нагадаємо, що у іграх півфіналу Селезньов забив Галатасараю три голи, оформивши дубль у матчі-відповіді.

Як повідомлялося, суперник Акхісара по фіналу мав визначитися у протистоянні Фенербахче - Бешикташ, проте цей матч зупинили через безлади на трибунах.