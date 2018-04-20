Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
122 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
20.04.2018  16:51

Селезньов про вихід у фінал Кубку Туреччини: Поки що ми нічого не досягли

 Євген Селезньов (ліворуч) виявився справжнім спецом по Галатасараю

Найбільше досягнення для будь-якої команди - не вихід у фінал змагання, а перемога у ньому. 

Таку заяву зробив нападник турецького Акхісара Євген Селезньов, коментуючи недавню перемогу над Галатасараєм у півфіналі Кубку (2:0)

"Ми знали, що перемогти Галатасарай на його полі буде складно. Ні, не неможливо. Неможливо - це обіграти Барселону на Камп Ноу. А якщо серйозно, успіх дістався нам у важкій боротьбі. Радий, що мої голи стали вирішальними. Але ми ще нічого не добилися. Історія буде пам'ятати тільки переможця фінального матчу", - цитує українського нападника zbirna.com.

Нагадаємо, що у іграх півфіналу Селезньов забив Галатасараю три голи, оформивши дубль у матчі-відповіді. 

Як повідомлялося, суперник Акхісара по фіналу мав визначитися у протистоянні Фенербахче - Бешикташ, проте цей матч зупинили через безлади на трибунах.





Читай також
Відомий експерт розповів, яка користь від Селезньова може бути в збірній
Селезньов про атмосферу в збірній: Раніше так не було
Селезньов про виступи в Росії: Це була помилка
Селезньов: Шкода, що Коноплянку не ставлять у стартовий склад Шальке
Шевченко викликав до збірної Яремчука, для Селезньова не знайшлося місця
Селезньов забив у ворота Фенербахче. ВІДЕО
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:46
Хокей. Збірна України проводить вирішальну битву із Румунією, Австрія здолала Угорщину. Матчі чемпіонату світу (U-18) у Києві
18:36
ЧС-2018. Златана попустили: керманич збірної Швеції зробив різку заяву щодо планів Ібри
18:18
Футбол. Максимов пояснив, чому він ударив футболіста у півфіналі Кубку Азербайджану
17:58
Бокс. У команді Головкіна жорстко висловилися щодо бою з українцем
17:24
Футбол. Кінець епохи Венгера: досягнення француза в Арсеналі увійде у топ-5 європейських рекордів
16:51
Футбол. Селезньов про вихід у фінал Кубку Туреччини: Поки що ми нічого не досягли
16:31
Футбол. Гравці збірної України не зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві - Ротань
16:16
Футбол. У Арсеналі розповіли, чи будуть запрошувати Срну на посаду головного тренера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!