Кінець епохи Венгера: досягнення француза в Арсеналі увійде у топ-5 європейських рекордів

Арсен Венгер

22-річне перебування французького спеціаліста Арсена Венгера біля керма лондонського Арсенала назавжди увійде в історію світового футболу.

Так, після того, як на офіційному сайті канонірів оголосили про те, що Венгер залишить клуб наприкінці сезону, стало відомо, що він займає 5-е місце у список тренерів, які найдовше тренували свої клуби.

Очолює цей список легендарний тренер Осера Гі Ру, який тренував французький клуб 36 років та 6 місяців. Другий - Алекс Фергюсон - він очолював МЮ 26 років та 8 місяців.

Мішель ле Міллінер займає третє місце (він тренував французький Лаваль 24 роки), Даріо Граді з англійського Крю перебував на своїй посаді на 2 місяці менше.

При цьому у рейтингу враховується саме безперервне перебування на посаді головного тренера, пише СпортАрена.

Зазначимо, що Венгер працює в Арсеналі з 1996 року - він прийшов в АПЛ після тривалої роботи у французькиз Нансі та Монако.

Арсенал тричі із Венгером ставав чемпіоном Англії, 7 разів завойовував Кубок, ще 7 разів - Суперкубок.

У 2006 році Арсен Венгер був включений в Зал слави англійського футболу.

Раніше повідомлялося, що Венгера в Арсеналі може замінити Фабіо Капелло. Проте сам італієць зазначав, що він більше не хоче тренувати.