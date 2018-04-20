Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
218 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
20.04.2018  17:24

Кінець епохи Венгера: досягнення француза в Арсеналі увійде у топ-5 європейських рекордів

 Арсен Венгер

22-річне перебування французького спеціаліста Арсена Венгера біля керма лондонського Арсенала назавжди увійде в історію світового футболу.

Так, після того, як на офіційному сайті канонірів оголосили про те, що Венгер залишить клуб наприкінці сезону, стало відомо, що він займає 5-е місце у список тренерів, які найдовше тренували свої клуби. 

Очолює цей список легендарний тренер Осера Гі Ру, який тренував французький клуб 36 років та 6 місяців. Другий - Алекс Фергюсон - він очолював МЮ 26 років та 8 місяців. 

Мішель ле Міллінер займає третє місце (він тренував французький Лаваль 24 роки), Даріо Граді з англійського Крю перебував на своїй посаді на 2 місяці менше. 

При цьому у рейтингу враховується саме безперервне перебування на посаді головного тренера, пише СпортАрена.

Зазначимо, що Венгер працює в Арсеналі з 1996 року - він прийшов в АПЛ після тривалої роботи у французькиз Нансі та Монако. 

Арсенал тричі із Венгером ставав чемпіоном Англії, 7 разів завойовував Кубок, ще 7 разів - Суперкубок.

У 2006 році Арсен Венгер був включений в Зал слави англійського футболу.

Раніше повідомлялося, що Венгера в Арсеналі може замінити Фабіо Капелло. Проте сам італієць зазначав, що він більше не хоче тренувати.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:46
Хокей. Збірна України проводить вирішальну битву із Румунією, Австрія здолала Угорщину. Матчі чемпіонату світу (U-18) у Києві
18:36
ЧС-2018. Златана попустили: керманич збірної Швеції зробив різку заяву щодо планів Ібри
18:18
Футбол. Максимов пояснив, чому він ударив футболіста у півфіналі Кубку Азербайджану
17:58
Бокс. У команді Головкіна жорстко висловилися щодо бою з українцем
17:24
Футбол. Кінець епохи Венгера: досягнення француза в Арсеналі увійде у топ-5 європейських рекордів
16:51
Футбол. Селезньов про вихід у фінал Кубку Туреччини: Поки що ми нічого не досягли
16:31
Футбол. Гравці збірної України не зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві - Ротань
16:16
Футбол. У Арсеналі розповіли, чи будуть запрошувати Срну на посаду головного тренера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!