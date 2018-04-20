СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 20:15
Ярмоленко пояснив, у якому він стані перед грою з Байєром
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко хоче зіграти в матчі 31 туру Бундесліги проти Байєра.
Про це він розповів клубному ТБ.
"Я готовий на 100 відсотків. Уже два тижні тренуюся в загальній групі, тому готовий допомогти команді, чим зможу. Звичайно, я знаю, наскільки це важлива гра для Борусії, вболівальників, для клубу, для міста. Звичайно, всі хлопці переживають зараз", - сказав українець.
"Думаю, всі проаналізували і зрозуміли, що це поганий результат для нас, але треба змиритися з цим і рухатися далі. Я сподіваюся, що в найближчому матчі ми порадуємо наших уболівальників хорошою грою і гарним результатом", - цитує Ярмоленка UA-Football.
Гра відбудеться 21 квітня о 19:30.
Нагадаємо, що Боруссія розраховує на Ярмоленка в наступному сезоні.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій