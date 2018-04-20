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20.04.2018  20:15

Ярмоленко пояснив, у якому він стані перед грою з Байєром

Андрій Ярмоленко

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко хоче зіграти в матчі 31 туру Бундесліги проти Байєра.

Про це він розповів клубному ТБ.

"Я готовий на 100 відсотків. Уже два тижні тренуюся в загальній групі, тому готовий допомогти команді, чим зможу. Звичайно, я знаю, наскільки це важлива гра для Борусії, вболівальників, для клубу, для міста. Звичайно, всі хлопці переживають зараз", - сказав українець.

"Думаю, всі проаналізували і зрозуміли, що це поганий результат для нас, але треба змиритися з цим і рухатися далі. Я сподіваюся, що в найближчому матчі ми порадуємо наших уболівальників хорошою грою і гарним результатом", - цитує Ярмоленка UA-Football.

Гра відбудеться 21 квітня о 19:30.

Нагадаємо, що Боруссія розраховує на Ярмоленка в наступному сезоні.





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