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5906 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 20:35
Динамо - Шахтар: ФФУ назвала вартість квитків на фінал Кубку України
20 квітня стартував продаж квитків на фінал Кубку України в Дніпрі.
Про це повідомляє ФФУ.
Вартість перепусток на матч коливається від 70 до 300 гривень. Придбати квитки можна на сектори 12-22.
Фінал Динамо - Шахтар відбудеться 9 травня о 20:30.
Нагадаємо, що Динамо отримало перевагу перед матчем із Шахтарем у фіналі Кубку України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій