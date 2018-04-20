Динамо - Шахтар: ФФУ назвала вартість квитків на фінал Кубку України

20 квітня стартував продаж квитків на фінал Кубку України в Дніпрі.

Про це повідомляє ФФУ.

Вартість перепусток на матч коливається від 70 до 300 гривень. Придбати квитки можна на сектори 12-22.

Фінал Динамо - Шахтар відбудеться 9 травня о 20:30.

Нагадаємо, що Динамо отримало перевагу перед матчем із Шахтарем у фіналі Кубку України.