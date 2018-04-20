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20.04.2018  21:20

ПСЖ бажає придбати найперспективнішого голкіпера світу, уже проведено переговори

Джанлуїджі Доннарумма

Французький ПСЖ провів переговори з агентом воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумми Міно Райолою.

Про це повідомляє France Football.

За інформацією джерела, заради переходу Дроннарумми в Париж Райола навіть готовий знизити тарнсферну вартість футболіста зі 100 до 60 мільйонів євро.

Додамо, що майбутнє 19-річного футболіста, якого називають одним із найперспективніших воротарів світу, як і раніше залишається предметом спекуляцій.

Минулого літа Доннарумма після довгих переговорів усе-таки підписав новий контракт з Міланом, проте агент воротаря і раніше заявляв, що хлопцеві потрібно змінити клуб, пише ua-football.

Нагадаємо, що Доннарумма зробив фантастичний сейв у грі проти Наполі. ВІДЕО.

Також повідомялося, що Райола вимагав анулювання контракту голкіпера з Міланом.





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