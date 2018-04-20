Хавбек Локомотива обізвав допінг-офіцерів дебілами і отримав штраф у розмірі мільйона рублів. ФОТО

Ігорь Дєнісов

Півзахисник московського Локомотива Ігорь Дєнісов обізвав допінг-офіцерів, які перевіряли його на вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Московський клуб покарав футболіста за слово "дебіли", яке він написав у протоколі допінг-контролю під час проходження позазмагального допінг-тестування на базі клубу 16 квітня.

Процедура затягнулася, і Дєнісов залишив грубий запис у протоколі, думаючи, що може спізнитися на тренування.

Раніше стало відомо, що 33-річний гравець оштрафований на один мільйон рублів. При цьому він не буде дискваліфікований.

Нагадаємо, що син російського мільярдера, який грає в Локомотиві, встановив рекорд РФПЛ за кількістю матчів на лаві запасних.