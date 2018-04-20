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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 22:18
Хавбек Локомотива обізвав допінг-офіцерів дебілами і отримав штраф у розмірі мільйона рублів. ФОТО
|Ігорь Дєнісов
Півзахисник московського Локомотива Ігорь Дєнісов обізвав допінг-офіцерів, які перевіряли його на вживання заборонених препаратів.
Про це повідомляє Чемпіонат.
Московський клуб покарав футболіста за слово "дебіли", яке він написав у протоколі допінг-контролю під час проходження позазмагального допінг-тестування на базі клубу 16 квітня.
Процедура затягнулася, і Дєнісов залишив грубий запис у протоколі, думаючи, що може спізнитися на тренування.
Раніше стало відомо, що 33-річний гравець оштрафований на один мільйон рублів. При цьому він не буде дискваліфікований.
Нагадаємо, що син російського мільярдера, який грає в Локомотиві, встановив рекорд РФПЛ за кількістю матчів на лаві запасних.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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