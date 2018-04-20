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191 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 22:53
"Брате мій, я приїду". Кобін відкрив заклад харчування
|Василь Кобін
Екс-гравець Шахтаря, а нині казахського Тобола Василь Кобін вклав гроші в бізнес.
Про це він повідомив у своєму інстаграмі.
Заклад називається Diner & Grill.
"Ласкаво прошу. Смачного і гарнох дороги", - написав Кобін.
На цю новину відреагував Даріо Срна: "Брате мій, я приїду. Ти - топ, респект". "Дякую, братан. У тебе багато чого навчився", - відповів Кобін.
Нагадаємо, що Кобін задоволений географією в новому клубі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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