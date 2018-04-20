"Брате мій, я приїду". Кобін відкрив заклад харчування

Василь Кобін

Екс-гравець Шахтаря, а нині казахського Тобола Василь Кобін вклав гроші в бізнес.

Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

Заклад називається Diner & Grill.

"Ласкаво прошу. Смачного і гарнох дороги", - написав Кобін.

На цю новину відреагував Даріо Срна: "Брате мій, я приїду. Ти - топ, респект". "Дякую, братан. У тебе багато чого навчився", - відповів Кобін.

Нагадаємо, що Кобін задоволений географією в новому клубі.