Торг доречний: у контракті Неймара відсутній важливий пункт

Неймар

Зірка ПСЖ Неймар не має у своєму контракті суми відступних.

Про це повідомляє Marca.

У французькій Лізі 1 заборонена сума відступних, тому такої опції в договорі немає і іншим клубам доведеться вести переговори з менеджментом ПСЖ.

"Контракт Неймара, звісно, зареєстрований у французькій лізі. І в ньому немає клаусули, яка заборонена місцевими правилами", - цитує Дідьє Келлота, одного з керівників ПСЖ sport.ua.

Нагадаємо, що Неймар через травму ризикує пропустити не тільки кінець сезону у ПСЖ, а й чемпіонат світу.