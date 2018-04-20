Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
144 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.04.2018  00:24

Торг доречний: у контракті Неймара відсутній важливий пункт

Неймар

Зірка ПСЖ Неймар не має у своєму контракті суми відступних.

Про це повідомляє Marca.

У французькій Лізі 1 заборонена сума відступних, тому такої опції в договорі немає і іншим клубам доведеться вести переговори з менеджментом ПСЖ.

"Контракт Неймара, звісно, зареєстрований у французькій лізі. І в ньому немає клаусули, яка заборонена місцевими правилами", - цитує Дідьє Келлота, одного з керівників ПСЖ sport.ua.

Нагадаємо, що Неймар через травму  ризикує пропустити не тільки кінець сезону у ПСЖ, а й чемпіонат світу.





Читай також
Неймар назвав приблизну дату відновлення після травми
Неймар розповів про емоційний момент, з якого розпочалася дружба з Мессі
Моурінью зацікавлений в Неймарі
Стало відомо, коли Неймар повернеться в ПСЖ
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:24
Футбол. Торг доречний: у контракті Неймара відсутній важливий пункт
00:09
Футбол. Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії
20.04.2018
23:55
Футбол. Нант і Ренн зіграли в нічию, Ліон влаштував погром у Діжоні в 34 турі чемпіонату Франції
23:31
Футбол. Боруссія М розібралася з Вольфсбургом у 31 турі чемпіонату Німеччини
23:21
Хокей. Українець Пересунько став найкращим форвардом чемпіонату світу
22:53
Футбол. "Брате мій, я приїду". Кобін відкрив заклад харчування
22:18
Футбол. Хавбек Локомотива обізвав допінг-офіцерів дебілами і отримав штраф у розмірі мільйона рублів. ФОТО
21:57
Хокей. Збірна України перемогла Румунію та завоювала золото чемпіонату світу (U-18) у Києві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!