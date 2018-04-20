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144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 00:24
Торг доречний: у контракті Неймара відсутній важливий пункт
|Неймар
Зірка ПСЖ Неймар не має у своєму контракті суми відступних.
Про це повідомляє Marca.
У французькій Лізі 1 заборонена сума відступних, тому такої опції в договорі немає і іншим клубам доведеться вести переговори з менеджментом ПСЖ.
"Контракт Неймара, звісно, зареєстрований у французькій лізі. І в ньому немає клаусули, яка заборонена місцевими правилами", - цитує Дідьє Келлота, одного з керівників ПСЖ sport.ua.
Нагадаємо, що Неймар через травму ризикує пропустити не тільки кінець сезону у ПСЖ, а й чемпіонат світу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій