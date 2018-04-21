Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії

20 квітня стартував 34 тур іспанської Примери.

У першому матчі вікенду Леганес і Депортиво видали сумний футбол, не забивши голів.

Нагадаємо, що раніше Реал Сосьєдад розгромив Атлетико.

Чемпіонат Іспанії

34 тур

20 квітня

Леганес - Депортиво 0:0

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