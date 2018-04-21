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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 00:09
Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії
20 квітня стартував 34 тур іспанської Примери.
У першому матчі вікенду Леганес і Депортиво видали сумний футбол, не забивши голів.
Нагадаємо, що раніше Реал Сосьєдад розгромив Атлетико.
Чемпіонат Іспанії
34 тур
20 квітня
Леганес - Депортиво 0:0
Final do #LeganésDépor! pic.twitter.com/r9tLdcLlnw— RC Deportivo (@RCDeportivo) 20 апреля 2018 г.
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