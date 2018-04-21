Олександрію може очолити відомий білоруський фахівець
|Леонід Кучук
Головним претендентом на посаду головного тренера Олександрії є Леонід Кучук.
Влітку у головного тренера Олександрії Володимира Шарана закінчується контракт.
Керівництво олександрійського клубу залишилося незадоволеним виступом команди в поточному сезоні: завдання потрапити до першої шістки і завоювати путівку в єврокубки виявилася невиконаним.
У цьому світлі ведуться пошуки нового головного тренера, який зможе дати команді новий імпульс, якщо хочете - поштовх у розвитку.
Президент Олександрії Сергій Кузьменко вибирає майбутнього наставника серед двох кандидатур.
Перший тренер - білоруський фахівець Леонід Кучук, який попрацював в Україні з київським Арсеналом і кам'янською Сталлю.
58-річний коуч проживає в нашій країні і постійно стежить за Прем'єр-лігою, пише FootBoom.
Ім'я другого наставника нам не вдалося дізнатися, але мова йде про перспективному українському фахівцеві, у якого є PRO-диплом УЄФА та досвід самостійної роботи.
Останнім клубом Кучука був російський Ростов, з якого його звільнили наприкінці 2017 року.
Раніше повідомлялося, що Кучук може очолити Верес.
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