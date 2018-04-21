Олександрію може очолити відомий білоруський фахівець

Леонід Кучук

Головним претендентом на посаду головного тренера Олександрії є Леонід Кучук.

Влітку у головного тренера Олександрії Володимира Шарана закінчується контракт.

Керівництво олександрійського клубу залишилося незадоволеним виступом команди в поточному сезоні: завдання потрапити до першої шістки і завоювати путівку в єврокубки виявилася невиконаним.

У цьому світлі ведуться пошуки нового головного тренера, який зможе дати команді новий імпульс, якщо хочете - поштовх у розвитку.

Президент Олександрії Сергій Кузьменко вибирає майбутнього наставника серед двох кандидатур.

Перший тренер - білоруський фахівець Леонід Кучук, який попрацював в Україні з київським Арсеналом і кам'янською Сталлю.

58-річний коуч проживає в нашій країні і постійно стежить за Прем'єр-лігою, пише FootBoom.

Ім'я другого наставника нам не вдалося дізнатися, але мова йде про перспективному українському фахівцеві, у якого є PRO-диплом УЄФА та досвід самостійної роботи.

Останнім клубом Кучука був російський Ростов, з якого його звільнили наприкінці 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Кучук може очолити Верес.