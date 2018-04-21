Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
208 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.04.2018  09:16

Олександрію може очолити відомий білоруський фахівець

Леонід Кучук

Головним претендентом на посаду головного тренера Олександрії є Леонід Кучук.

Влітку у головного тренера Олександрії Володимира Шарана закінчується контракт.

Керівництво олександрійського клубу залишилося незадоволеним виступом команди в поточному сезоні: завдання потрапити до першої шістки і завоювати путівку в єврокубки виявилася невиконаним.

У цьому світлі ведуться пошуки нового головного тренера, який зможе дати команді новий імпульс, якщо хочете - поштовх у розвитку.

Президент Олександрії Сергій Кузьменко вибирає майбутнього наставника серед двох кандидатур.

Перший тренер - білоруський фахівець Леонід Кучук, який попрацював в Україні з київським Арсеналом і кам'янською Сталлю.

58-річний коуч проживає в нашій країні і постійно стежить за Прем'єр-лігою, пише FootBoom.

Ім'я другого наставника нам не вдалося дізнатися, але мова йде про перспективному українському фахівцеві, у якого є PRO-диплом УЄФА та досвід самостійної роботи.

Останнім клубом Кучука був російський Ростов, з якого його звільнили наприкінці 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Кучук може очолити Верес.





Читай також
Офіційно. Кучук залишив посаду головного тренера Сталі
Кучук погодив контракт з Ростовом
Кучук підпише з Ростовом 2-річний контракт
Кучук прийняв пропозицію Ростова та очолить клуб на початку наступного тижня
Кучук може піти з посади наставника Сталі, щоб змінити Сьоміна в Локомотиві
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
09:54
Футбол. Команда екс-захисника Динамо зазнала ніщивної поразки в чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО
09:35
Футбол. Екс-нападник Динамо допоміг Боруссії розгромити Вольфсбург. ВІДЕО
09:16
Футбол. Олександрію може очолити відомий білоруський фахівець
00:24
Футбол. Торг доречний: у контракті Неймара відсутній важливий пункт
00:09
Футбол. Леганес і Депортиво засмутили глядачів у 34 турі чемпіонату Іспанії
20.04.2018
23:55
Футбол. Нант і Ренн зіграли в нічию, Ліон влаштував погром у Діжоні в 34 турі чемпіонату Франції
23:31
Футбол. Боруссія М розібралася з Вольфсбургом у 31 турі чемпіонату Німеччини
23:21
Хокей. Українець Пересунько став найкращим форвардом чемпіонату світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!