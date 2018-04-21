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21.04.2018  09:35

Екс-нападник Динамо допоміг Боруссії розгромити Вольфсбург. ВІДЕО

Раффаел

У стартовому поєдинку 31-го туру Бундесліги гладбахська Боруссія розгромила Вольфсбург (3:0).

Одним з героїв матчу став колишній форвард Динамо Раффаел, який відзначився голом на 35-й хвилині гри.

До вашої уваги відеоогляд поєдинку:





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