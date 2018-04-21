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590 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 09:35
Екс-нападник Динамо допоміг Боруссії розгромити Вольфсбург. ВІДЕО
|Раффаел
У стартовому поєдинку 31-го туру Бундесліги гладбахська Боруссія розгромила Вольфсбург (3:0).
Одним з героїв матчу став колишній форвард Динамо Раффаел, який відзначився голом на 35-й хвилині гри.
До вашої уваги відеоогляд поєдинку:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій