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21.04.2018  10:28

Ван Персі зворушливо прокоментував закінчення епохи Венгера в Арсеналі

Робін Ван Персі та Арсен Венгер

Головний тренер Арсенала французький фахівець Арсен Венгер був футбольним батьком для зіркового Робіна Ван Персі.

Про це заявив сам колишній гравець гармашів в своєму twitter.

"Арсен, спасибі за вашу довіру до мене протягом багатьох років. Ви особлива людина і найкращий тренер. Я завжди буду вважати вас своїм батьком у футболі", - наголосив нідерландець.

"Під вашим керівництвом у мене був шанс зростати як людина і гравець. Я назавжди вдячний за це і бажаю вам усього найкращого", – написав ван Персі.

Нагадаємо, що напередодні Венгер заявив, що поточний сезон стане для нього останнім на чолі Арсеналу.

Також Чемпіон писав про епічне протистояння Лобановського та Венгера.





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