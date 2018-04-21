Ван Персі зворушливо прокоментував закінчення епохи Венгера в Арсеналі
|Робін Ван Персі та Арсен Венгер
Головний тренер Арсенала французький фахівець Арсен Венгер був футбольним батьком для зіркового Робіна Ван Персі.
Про це заявив сам колишній гравець гармашів в своєму twitter.
"Арсен, спасибі за вашу довіру до мене протягом багатьох років. Ви особлива людина і найкращий тренер. Я завжди буду вважати вас своїм батьком у футболі", - наголосив нідерландець.
"Під вашим керівництвом у мене був шанс зростати як людина і гравець. Я назавжди вдячний за це і бажаю вам усього найкращого", – написав ван Персі.
Нагадаємо, що напередодні Венгер заявив, що поточний сезон стане для нього останнім на чолі Арсеналу.
Також Чемпіон писав про епічне протистояння Лобановського та Венгера.
I will always see you as my footballing father where under your guidance I had the chance to grow as a man and a player, i'm forever thankful for that and wish you all the very best for the next chapter in your life! #ThanksArsene #TheBoss 2/2 pic.twitter.com/ekhFNfExvN— Robin van Persie (@Persie_Official) 20 квітня 2018 р.
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