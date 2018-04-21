КДК ФФУ жорстко покарав Фещука та Арсенал-Київ

Максим Фещук

Форварда Арсенала-Київ Максима Фещука дискваліфіковано на 3 матчі.

Таке рішення було прийнято на засідання КДК ФФУ.

Головний тренер команди Сергій Литовченко за непристойні вислови на адресу арбітра отримав одноматчеву дискваліфікацію.

Директор Арсенала-Київ Олександр Москаленко (за поведінку, що шкодить репутації футболу) отримав заборону на відвідування стадіону під час матчів свого клубу на шість місяців.

Нагадаємо, що під час матчу Десна - Арсенал-Київ Максим Фещук відсвяткував гол у ворота чернігівської команди "жестом мастурбації" (за визначенням комітету арбітрів), а Олександр Москаленко після фінального свистка вибіг на футбольне поле, де намагався з'ясувати стосунки з головним арбітром зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Фещук пояснив свій жест простими емоціями від забитого голу.