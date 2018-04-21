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194 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 11:35
Центральний матч Другої ліги покажуть по ТБ
Центральний матч 26-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги Металіст 1925 - Дніпро покаже телеканал XSPORT.
Відповідні зміни в свою телепрограму вніс сам телеканал.
Матч відбудеться 22 квітня, початок о 17:00.
Нагадаємо, що на даний момент харківська команда займає другий рядок у турнірній таблиці, а команда з Дніпра знаходиться на восьмому місці.
Раніше повідомлялося, що Металіст виграв у Металурга в 25-му турі Другої ліги.
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