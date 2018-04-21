Центральний матч Другої ліги покажуть по ТБ

Центральний матч 26-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги Металіст 1925 - Дніпро покаже телеканал XSPORT.

Відповідні зміни в свою телепрограму вніс сам телеканал.

Матч відбудеться 22 квітня, початок о 17:00.

Нагадаємо, що на даний момент харківська команда займає другий рядок у турнірній таблиці, а команда з Дніпра знаходиться на восьмому місці.

Раніше повідомлялося, що Металіст виграв у Металурга в 25-му турі Другої ліги.