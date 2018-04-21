Бразильський клуб зіграв у унікальних футболках. ФОТО

У першому турі чемпіонату Бразилії Корінтіанс - Флуміненсе, господарі зіграли в унікальних футболках.

Уся справа в тому, що лого спонсора з'являлося лише в тому випадку, якщо гравець спітнів.

Сама ж гра закінчилася мінімальною перемогою господарів 2:1.