СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
203 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 11:59
Бразильський клуб зіграв у унікальних футболках. ФОТО
У першому турі чемпіонату Бразилії Корінтіанс - Флуміненсе, господарі зіграли в унікальних футболках.
Уся справа в тому, що лого спонсора з'являлося лише в тому випадку, якщо гравець спітнів.
Сама ж гра закінчилася мінімальною перемогою господарів 2:1.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій