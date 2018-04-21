Манчіні в Зеніті змінить інший відомий спеціаліст

Сініша Михайлович

Новим головним тренером Зеніта може стати Сініша Михайлович.

Про це повідомив відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марція.

Як стверджує журналіст, серб є головним кандидатом на зміну Роберто Манчіні, який покине Зеніт, щоб очолити збірну Італії, пише ua-football.

Тренерську кар'єру Михайлович почав в 2008 році і майже всю її провів в Італії з перервою на збірну Сербії.

Раніше на клубному рівні серб тренував: Болонью, Катанью, Фіорентину, Сампдорію, Мілан і Торіно.

Також була інформація, що Манчіні очолить збірну Австралії.