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349 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 12:15
Манчіні в Зеніті змінить інший відомий спеціаліст
|Сініша Михайлович
Новим головним тренером Зеніта може стати Сініша Михайлович.
Про це повідомив відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марція.
Як стверджує журналіст, серб є головним кандидатом на зміну Роберто Манчіні, який покине Зеніт, щоб очолити збірну Італії, пише ua-football.
Тренерську кар'єру Михайлович почав в 2008 році і майже всю її провів в Італії з перервою на збірну Сербії.
Раніше на клубному рівні серб тренував: Болонью, Катанью, Фіорентину, Сампдорію, Мілан і Торіно.
Також була інформація, що Манчіні очолить збірну Австралії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій