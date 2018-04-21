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39 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 12:24
Сталь - Зірка: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги
21 квітня, у 28-му турі УПЛ Сталь з Кам'янського прийматиме кропивницьку Зірку.
Початорк гри о 14:00.
Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням (Увага - трансляція платна!).
Нагадаємо, що в 23-му турі гра між суперниками закінчилася мінімальною перемогою Зірки (2:1).
Раніше повідомлялося, що через борги Сталь можуть позбавити атестата на наступний сезон УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій