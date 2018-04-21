Сталь - Зірка: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги

21 квітня, у 28-му турі УПЛ Сталь з Кам'янського прийматиме кропивницьку Зірку.

Початорк гри о 14:00.

Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням (Увага - трансляція платна!).

Нагадаємо, що в 23-му турі гра між суперниками закінчилася мінімальною перемогою Зірки (2:1).

Раніше повідомлялося, що через борги Сталь можуть позбавити атестата на наступний сезон УПЛ.