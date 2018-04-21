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315 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 12:52
Лідер Шахтаря потрапив у сферу інтересів ПСЖ
|Фред
Півзахисник Шахтаря Фред може продовжити кар'єру в французькому ПСЖ.
Про це повідомляє французький портал 10 sport.
За інформацією джерела парижании мають намір поборотися за хавбека гірників влітку.
Раніше була інформація, що Фред цікавий англійським грандам - Арсеналу та МЮ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій