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21.04.2018  12:52

Лідер Шахтаря потрапив у сферу інтересів ПСЖ

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред може продовжити кар'єру в французькому ПСЖ.

Про це повідомляє французький портал 10 sport.

За інформацією джерела парижании мають намір поборотися за хавбека гірників влітку.

Раніше була інформація, що Фред цікавий англійським грандам - Арсеналу та МЮ.





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