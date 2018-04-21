Лідер Шахтаря потрапив у сферу інтересів ПСЖ

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред може продовжити кар'єру в французькому ПСЖ.

Про це повідомляє французький портал 10 sport.

За інформацією джерела парижании мають намір поборотися за хавбека гірників влітку.

Раніше була інформація, що Фред цікавий англійським грандам - Арсеналу та МЮ.