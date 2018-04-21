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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 13:35
Чорноморець - Олександрія: де дивитися матч 28-го туру чемпіонату України
21 квітня, у 28-му турі УПЛ одеський Чорноморець прийматиме Олександрію.
Початорк гри о 14:00.
Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, що одесити посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці, набравши після 27-ми турів 22 очки.
Зазначимо, що остання команда УПЛ покидає дивізіон напряму, а 10 та 11 команди зіграють перехідні матчі проти команд з Першої ліги.
Раніше повідомлялося, що Олександрію може очолити відомий спеціаліст.
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