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21.04.2018  13:35

Чорноморець - Олександрія: де дивитися матч 28-го туру чемпіонату України

 

21 квітня, у 28-му турі УПЛ одеський Чорноморець прийматиме Олександрію.

Початорк гри о 14:00.

Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що одесити посідають останню 12 сходинку в турнірній таблиці, набравши після 27-ми турів 22 очки.

Зазначимо, що остання команда УПЛ покидає дивізіон напряму, а 10 та 11 команди зіграють перехідні матчі проти команд з Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що Олександрію може очолити відомий спеціаліст.





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