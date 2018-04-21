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21.04.2018  14:33

Реал готовий суттєво підвищити зарплатню Роналду

Кріштіану Роналду

Керівництво Реала запропонує своїй головній зірці Кріштіану Роналду контракт на покращених умовах.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання генеральний виконавчий директор мадридського Реала Хосе Анхель Санчес особисто повідомив нападника про це.

Термін дії угоди залишиться таким самим - червень 2021 року. При цьому зарплата португальського голеадора має зрости з 21 млн євро до 30 "чистими".

Ще два мільйони будуть прописані в якості бонусів.

Очікується, що сторони мають намір підписати новий договір перед початком чемпіонату світу-2018, пише ua-football.

Нагадаємо, що в 33-му турі Ла Ліги Роналду врятував Реал від поразки.

Також відомо, що Роналду оновив історичний рекорд в Лізі чемпіонів.





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