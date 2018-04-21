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21.04.2018  15:15

Доходи клубів АПЛ склали рекордні 4,5 мільярда фунтів

 

Клуби Англійської Прем'єр-ліги разом заробили близько 4,5 мільярда фунтів, що стало рекордом.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням Deloitte, загальний прибуток команд до податків в розмірі 0,5 мільярда фунтів практично в 3 рази вище попередньої рекордної позначки – 0,2 мільярда в сезоні 2013/14.

Витрати на зарплатні відомості в АПЛ зросли на 9 відсотків до 2,5 мільярдів фунтів, що теж є рекордом, проте показник зростання набагато нижче збільшення на 25% від загального прибутку, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що напередодні Арсен Венгер оглосив про закінчення кар'єри в Арсеналі.





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