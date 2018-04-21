Зупинили Мессі, зупинемо й Салаха: хавбек Роми впевнений у своїй команді
|Костас Манолас
Ромі вдалося зупинити Мессі в 1/4 фіналу ЛЧ, значить вдасться виключити з гри й Салаха в півфіналі найпрестижнішого европейського трофею.
Про це заявив грецький хавбек вовків Костас Манолас виданню Stampa..
"Рома не буде персонально опікати Салаха. Ми зупинили Барселону і Лео Мессі завдяки колективній роботі, з Ліверпулем і Салахом вчинимо так само. Звичайно, це буде нелегко, але ми готові", - заявив грек.
"Ми віримо в філософію гри, яку пропагує наш головний тренер. Рома ніколи не повинна змінювати свій образ мислення. Незалежно від того, хто їй протистоїть", - запевнив хавбек Роми.
"Ді Франческо - дуже сучасний тренер, він завжди просить нас домінувати над суперником, грати інтенсивно і активно пресингувати", - цитує Маноласа ua-football.
Нагадаємо, що в півфіналі ЛЧ Рома зустрінеться з Ліверпулем. Перша гра відбудеться 24 квітня в Ліверпулі.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій