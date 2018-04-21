Зупинили Мессі, зупинемо й Салаха: хавбек Роми впевнений у своїй команді

Костас Манолас

Ромі вдалося зупинити Мессі в 1/4 фіналу ЛЧ, значить вдасться виключити з гри й Салаха в півфіналі найпрестижнішого европейського трофею.

Про це заявив грецький хавбек вовків Костас Манолас виданню Stampa..

"Рома не буде персонально опікати Салаха. Ми зупинили Барселону і Лео Мессі завдяки колективній роботі, з Ліверпулем і Салахом вчинимо так само. Звичайно, це буде нелегко, але ми готові", - заявив грек.

"Ми віримо в філософію гри, яку пропагує наш головний тренер. Рома ніколи не повинна змінювати свій образ мислення. Незалежно від того, хто їй протистоїть", - запевнив хавбек Роми.

"Ді Франческо - дуже сучасний тренер, він завжди просить нас домінувати над суперником, грати інтенсивно і активно пресингувати", - цитує Маноласа ua-football.

Нагадаємо, що в півфіналі ЛЧ Рома зустрінеться з Ліверпулем. Перша гра відбудеться 24 квітня в Ліверпулі.