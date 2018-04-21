Олександрія впевнено перемогла Чорноморець, Сталь вбільшості не змогла здолати Зірку. Матчі 28-го туру чемпіонату України

У 28-му турі УПЛ Чорноморець вдома зазнав болючої поразки від Олександрії 1:3.

У іншому матчі туру Сталь, граючи вбільшості з 54-ї хвилини, не змогла дотиснути Зірку (1:1).

Таким чином моряки одноосібно посідають останнє місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що Олександрія не знає гіркоти поразок 8 матчів поспіль.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Олександрію може очолити Леонід Кучук.

Чемпіонат України

28-й тур

21 квітня

Чорноморець - Олександрія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Старенький, 0:2 – 24, пенальти Грицук, 1:2 – 50 Бобко, 1:3 – 77 Полярус.

Черноморець – Безрук, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалець, Бобко, Третьяков, Оріховський (Хамелюк, 85), Татарков (Гуччі, 70), Черній (Мусолітін, 81), Гладкий.

Олександрія – Паньків, Цуріков, Бондаренко, Чеботаєв, Гітченко, Запорожан, Довгий (Банада, 63), Грицук (Пономарь, 85), Полярус, Старенький (Протасов, 64), Сітало.

Попередження: Гладкий (48), Довгий (59), Грицук (64), Запорожан (90).

Сталь - Зірка 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Петров, 1:1 – 57, пенальті Кузик.

Сталь – Пеньков, Джонатан, Ощипко, Еберт, Климчук (Книш, 70), Костенко (Нурієв, 82), Мисик, Месхі, Задерака (Копитов, 61), Хоцяновський, Кузик.

Зірка – Паст, Гафеті, Полегенько, Братков, Цюпа, Білоног (Гедж, 58), Драченко, Авер'янов (Кондраков, 77), Чичиков, Петров, Збунь (Фатєєв, 72).

Попередження: Гафеті (21), Цюпа (44), Петров (48), Джонатан (64), Костенко (79).

Вилучення: Цюпа (54).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ