Вест Бромвіч рятує гру з Ліверпулем, поступаючись 0:2. Матчі 35-го туру чемпіонату Англії
Фантастичний поєдинок 35-го туру АПЛ між Вест Бромом і Ліверпулем закінчився нічиєю 2:2.
Зазначимо, що мерсисайдці завдяки голам Інгса (4) та Салаха (72), вигравали 2:0, але втримати переможний рахунок не змогли.
Спочатку на 79-й хвилині Лівермор скоротив відставання, а на 88-й хвилині Рондон установив остаточний рахунок.
Додамо, що гол Мохамеда Салаха став уже 31-м в цьому сезоні АПЛ.
Нагадаємо, що вже 24-го квітня Ліверпуль прийматиме Рому в півфіналі Ліги чемпіонів.
Чемпіонат Англії
35-й тур
21 квітня
Вест Бромвіч - Ліверпуль 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Інгс, 0:2 - 72 Салах, 1:2 - 79 Лівермор, 2:2 - 88 Рондон
The Baggies refuse to give up and are rewarded with a point#WBALIV pic.twitter.com/0ObASSNGQZ— Premier League (@premierleague) 21 квітня 2018 р.
Матч Вотфорд - Крістал Пелас розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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