Вест Бромвіч рятує гру з Ліверпулем, поступаючись 0:2. Матчі 35-го туру чемпіонату Англії

Фантастичний поєдинок 35-го туру АПЛ між Вест Бромом і Ліверпулем закінчився нічиєю 2:2.

Зазначимо, що мерсисайдці завдяки голам Інгса (4) та Салаха (72), вигравали 2:0, але втримати переможний рахунок не змогли.

Спочатку на 79-й хвилині Лівермор скоротив відставання, а на 88-й хвилині Рондон установив остаточний рахунок.

Додамо, що гол Мохамеда Салаха став уже 31-м в цьому сезоні АПЛ.

Нагадаємо, що вже 24-го квітня Ліверпуль прийматиме Рому в півфіналі Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Англії

35-й тур

21 квітня

Вест Бромвіч - Ліверпуль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Інгс, 0:2 - 72 Салах, 1:2 - 79 Лівермор, 2:2 - 88 Рондон

The Baggies refuse to give up and are rewarded with a point#WBALIV pic.twitter.com/0ObASSNGQZ