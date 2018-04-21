Фред розповів, у якому клубі він хоче продовжити кар'єру

Фред

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Фред в літнє трансферне вікно прагне перейти до англійського Манчестер Сіті.

Про це розповів сам футболіст.

"Тренерський штаб збірної Бразилії радить мені переходити в Манчестер Сіті, щоб грати з бразильцями. Це дуже хороші гравці, а Гвардіола – чудовий тренер. Думаю, що мої близькі погодяться зі мною, тому що бажають мені найкращого. Сіті – прекрасна команда, але я ще не знаю, куди перейду", - сказав він.

"Я розмовляв із Едерсоном і Жезусом, які раді перемовинам між клубами. Я маю свої амбіції, оскільки вважаю англійський чемпіонат найкращим у світі й дуже хочу там пограти. Заради цього я старанно працював і тому хочу якомога швидше втілити в життя своє бажання. Буду радий виступати за чудову англійську команду", - цитує Фреда football24.ua.

Раніше була інформація, що Шахтар домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Фреда.

Також була інформація, що Фред потрапив у сферу інтересів ПСЖ.