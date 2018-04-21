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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 17:54
Один з лідерів Шахтаря не зіграє проти Маріуполя
|Тарас Степаненко
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко через перебір жовтих карток не зіграє в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги проти Маріуполя.
У домашньому матчі проти Ворскли Степаненко отримав жовту картку. Це попередження стало для хавбека Шахтаря восьмим у сезоні.
Таким чином, Степаненко 27-го квітня у виїзному матчі проти Маріуполя своїй команді не допоможе.
Як відомо, раніше у Шахтарі відверто розповіли про зірваний трансфер Степаненка у клуб АПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій