Один з лідерів Шахтаря не зіграє проти Маріуполя

Тарас Степаненко

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко через перебір жовтих карток не зіграє в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги проти Маріуполя.

У домашньому матчі проти Ворскли Степаненко отримав жовту картку. Це попередження стало для хавбека Шахтаря восьмим у сезоні.

Таким чином, Степаненко 27-го квітня у виїзному матчі проти Маріуполя своїй команді не допоможе.

Як відомо, раніше у Шахтарі відверто розповіли про зірваний трансфер Степаненка у клуб АПЛ.