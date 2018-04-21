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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 18:31
Рома розгромила СПАЛ. Матчі 34-го туру чемпіонату Італії
Рома розгромно виграла у СПАЛа в матчі 34-го туру італійського чемпіонату.
Як відомо, раніше Інтер розгромив Кальярі.
Чемпіонат Італії-2017/18
34-й тур
21 квітня
СПАЛ – Рома 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 33, автогол Вікарі, 0:2 – 52 Наінгголан, 0:3 – 59 Шик
Tutte le foto di #SPALRoma 0⃣-3⃣ nella nostra gallery!— AS Roma (@OfficialASRoma) 21 квітня 2018 р.
📸 https://t.co/HHM7tGQBWD pic.twitter.com/6qM6oGszXj
Сассуоло - Фіорентина 19:00
Мілан - Беневенто 21:45
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