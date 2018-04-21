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21.04.2018  18:31

Рома розгромила СПАЛ. Матчі 34-го туру чемпіонату Італії

 

Рома розгромно виграла у СПАЛа в матчі 34-го туру італійського чемпіонату.

Як відомо, раніше Інтер розгромив Кальярі.

Чемпіонат Італії-2017/18

34-й тур

21 квітня

СПАЛ – Рома 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 33, автогол Вікарі, 0:2 – 52 Наінгголан, 0:3 – 59 Шик

Сассуоло - Фіорентина 19:00

Мілан - Беневенто 21:45

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





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