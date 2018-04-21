Ярмоленко не потрапив до стартового складу на матч з Байєром

Андрій Ярмоленко

Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко почне в запасі матч Бундесліги з Байєром.

Гра відбудеться 21-го квітня, початок - 19.30.

Як відомо, через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Боруссія розраховує на Ярмоленка в наступному сезоні.