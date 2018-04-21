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380 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 18:40
Ярмоленко не потрапив до стартового складу на матч з Байєром
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко почне в запасі матч Бундесліги з Байєром.
Гра відбудеться 21-го квітня, початок - 19.30.
Unsere Bank: Weidenfeller, Sahin, Yarmolenko, Toljan, Dahoud, Castro, Gómez #BVBB04 pic.twitter.com/HGXb19Xewt— Borussia Dortmund (@BVB) 21 квітня 2018 р.
Як відомо, через травму сухожилля 28-річний хавбек востаннє виходив на поле 27 січня.
Раніше повідомлялося, що Боруссія розраховує на Ярмоленка в наступному сезоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій