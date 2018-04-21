Баварія розгромила Ганновер. Матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини

Баварія в 31-му турі Бундесліг розгромила на виїзді Ганновер.

Як відомо, раніше Боруссія М розібралася з Вольфсбургом.

Чемпіонат Німеччини

31 тур

20 квітня

РБ Лейпциг – Гоффенгайм 2:5 (0:3, 2:2)

Голи: 0:1 – 14 Ут, 0:2 – 35 Гнабрі, 0:3 – 45 Кадержабек, 0:4 – 59 Ут, 1:4 – 59 Кейта, 1:5 – 64 Рупп, 2:5 – 88 Упамекано

Айнтрахт Ф – Герта 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 – 57, пенальті Зельке, 0:2 – 77 Леккі, 0:3 – 90 Есвайн

Гамбург – Фрайбург 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 54 Холтбі

Ганновер – Баварія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 – 57 Мюллер, 0:2 – 73 Левандовськи, 0:3 – 89 Руді

Штутгарт – Вердер 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13 Гентнер, 2:0 – 90 Озджан

Боруссія Д – Байєр 19:30

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