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133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 19:44
Буковина виграла у Ниви. Матчі 26-го туру Другої ліги
21-го квітня відбулися матчі 26-го туру Другої ліги.
В одному з поєдинків Нива вдома поступилася Буковині.
Раніше повідомлялося, що Нікополь розбив Металург, Реал Фарма поділила очки з Миколаєвом-2.
Чемпіонат України
Друга ліга
26 тур
21 квітня
Група А
Нива - Буковина 0:1 (0:0, 0:1)
Арсенал - Агробізнес 0:5 (0:3, 0:2)
Львів - Прикарпаття 1:3 (1:1, 0:2)
Група Б
Інгулець-2 - Мир 1:1 (1:0, 0:1)
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