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21.04.2018  21:21

Манчестер Юнайтед став першим фіналістом Кубку Англії

 

У півфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем.

Матч завершився перемогою команди Жозе Моурінью - 2:1.

Нагадаємо, в іншому півфіналі 22-го квітня зіграють Челсі і Саутгемптон. 

Кубок Англії

Півфінал

21 квітня

Манчестер Юнайтед – Тоттенгем 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 11 Аллі, 1:1 – 24 Санчес, 2:1 – 62 Еррера





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