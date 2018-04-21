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Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 21:21
Манчестер Юнайтед став першим фіналістом Кубку Англії
У півфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем.
Матч завершився перемогою команди Жозе Моурінью - 2:1.
Нагадаємо, в іншому півфіналі 22-го квітня зіграють Челсі і Саутгемптон.
Кубок Англії
Півфінал
21 квітня
Манчестер Юнайтед – Тоттенгем 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 11 Аллі, 1:1 – 24 Санчес, 2:1 – 62 Еррера
FT: #MUFC 2 Tottenham 1.— Manchester United (@ManUtd) 21 квітня 2018 р.
Goals from @Alexis_Sanchez and @AnderHerrera see the Reds into the #EmiratesFACup final...
Let the celebrations commence! pic.twitter.com/equtgBOM78
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