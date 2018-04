Манчестер Юнайтед став першим фіналістом Кубку Англії

У півфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенгем.

Матч завершився перемогою команди Жозе Моурінью - 2:1.

Нагадаємо, в іншому півфіналі 22-го квітня зіграють Челсі і Саутгемптон.

Кубок Англії

Півфінал

21 квітня

Манчестер Юнайтед – Тоттенгем 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 11 Аллі, 1:1 – 24 Санчес, 2:1 – 62 Еррера

FT: #MUFC 2 Tottenham 1.



Goals from @Alexis_Sanchez and @AnderHerrera see the Reds into the #EmiratesFACup final...



Let the celebrations commence! pic.twitter.com/equtgBOM78