Українець віддав гольовий пас в бельгійській першості

Роман Безус

Хавбек Сент-Труйдена Роман Безус зробив гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії проти Ейпена.

Безус віддав асист на 24-й хвилині, після чого Сент-Труйден зрівняв рахунок.

24' Goal, 1-1! Hoekschop Romans Bezus, kapitein Steven De Petter knikt de bal laag in de verste hoek! — @STVVLive (@STVVLive) 21 квітня 2018 р.

Це четвертий асист 27-річного українця в сезоні.

Раніше була інформація, що Безус допоміг Сент-Трюйдену здобути нічию в матчі з Остенде.