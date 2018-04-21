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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 22:27
Українець віддав гольовий пас в бельгійській першості
|Роман Безус
Хавбек Сент-Труйдена Роман Безус зробив гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії проти Ейпена.
Безус віддав асист на 24-й хвилині, після чого Сент-Труйден зрівняв рахунок.
24' Goal, 1-1! Hoekschop Romans Bezus, kapitein Steven De Petter knikt de bal laag in de verste hoek!— @STVVLive (@STVVLive) 21 квітня 2018 р.
Це четвертий асист 27-річного українця в сезоні.
Раніше була інформація, що Безус допоміг Сент-Трюйдену здобути нічию в матчі з Остенде.
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