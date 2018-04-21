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21.04.2018  23:03

Марсель розгромив Лілль. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Франції

 

Марсель на своєму полі розгромив Лілль в матчі 34-го туру французької Ліги 1.

Як відомо, напередодні Нант і Ренн зіграли в нічию, Ліон влаштував погром у Діжоні.

Чемпіонат Франції

34 тур

21 квітня

Марсель – Лілль 5:1 (4:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 12 Товен, 2:0 – 30, пенальті Товен, 3:0 – 35 Мітроглу, 4:0 – 38 Мітроглу, 4:1 – 54 Бензія, 5:1 – 68 Окампос

Ам'єн – Страсбур 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 45 Монкондюі, 2:0 – 79 Манзала, 3:0 – 90 Какута

Метц – Кан 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 71, автогол Да Сільва, 1:1 – 73 Деменге

Генгам – Монако 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 22, пенальті Бріан, 2:0 – 34 Дідо, 3:0 – 47 Тюрам, 3:1 – 63 Туре

Тулуза – Анже 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 42 Саного, 2:0 – 60, пенальті Градель.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





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