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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 23:03
Марсель розгромив Лілль. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Франції
Марсель на своєму полі розгромив Лілль в матчі 34-го туру французької Ліги 1.
Як відомо, напередодні Нант і Ренн зіграли в нічию, Ліон влаштував погром у Діжоні.
Чемпіонат Франції
34 тур
21 квітня
Марсель – Лілль 5:1 (4:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 12 Товен, 2:0 – 30, пенальті Товен, 3:0 – 35 Мітроглу, 4:0 – 38 Мітроглу, 4:1 – 54 Бензія, 5:1 – 68 Окампос
📊 #OMLOSC 5⃣-1⃣ pic.twitter.com/qvV1vIlS8x— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 21 квітня 2018 р.
Ам'єн – Страсбур 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 45 Монкондюі, 2:0 – 79 Манзала, 3:0 – 90 Какута
Метц – Кан 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 71, автогол Да Сільва, 1:1 – 73 Деменге
Генгам – Монако 3:1 (2:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 22, пенальті Бріан, 2:0 – 34 Дідо, 3:0 – 47 Тюрам, 3:1 – 63 Туре
Тулуза – Анже 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 42 Саного, 2:0 – 60, пенальті Градель.
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